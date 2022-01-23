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Aktüel Afetzedelerin yaraları sarıldı
Aktüel

Afetzedelerin yaraları sarıldı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’daki afetzedelerin yaraları sarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 12:56:00 -
Afetzedelerin yaraları sarıldı

Depremden Malatya’nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri olumsuz etkilendi. İlçelerde bazı binalar yıkılırken, çok sayıda bina da ağır hasar gördü. Depremin hemen ardından harekete geçen ve yardım faaliyetlerine başlayan ekipler, devletin şefkatli elini depremzedelere uzattı. Malatya Valisi Aydın Baruş, “Malatya’da 3 bin 434 konutun yapımı tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edildi. Şu anda devam eden 1793 konut var. İnşallah onları da kısa zamanda bitireceğiz” dedi.

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