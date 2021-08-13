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AFAD'dan 5 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Aktüel AFAD'dan 5 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Aktüel

AFAD'dan 5 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 16:24:00 -
AFAD'dan 5 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde şiddetli yağış beklendiği, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

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