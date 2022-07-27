Suç örgütü lideri Adnan Oktar'a ait İstanbul Çengelköy'de bulunan 'Dragos' adı verilen villa satışa çıkarıldı. Peki, villa kaça satıldı?

Adnan Oktar'ın villası kaç lira?

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın Çengelköy Hür sokakta bulunan boğaza nazır villası da 3 milyon dolara (53,4 milyon TL) satışa çıkarıldı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde; villanın dış kapıları kurşun geçirmez kalınlıkta demirle kaplı olduğu, villanın dışında özel güvenlik kulübeleri ve x-ray cihazı bulunduğu bilgisi yer aldı.

Oktar'ın suç örgütüne ait A9 kanalının stüdyolarının da bulunduğu villa, örgüte yapılan operasyondan sonra boşaltılmıştı.

24 saat boyunca örgütün silahlı üyeleri tarafından korunan eve yapılan baskında binlerce mermi, silah, tüfek, çelik yelek ve telsizler ele geçirilmişti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021'de "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan Adnan Oktar'a 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası vermişte.

Ancak İstinaf Mahkemesi 15 Mart 2022'de bu kararı bozarak Oktar''ın aralarında bulunduğu 16 örgüt yöneticisi dışındaki 68 sanığı tahliye etti. Serbest bırakılan 68 sanıktan 61'i hakkında 28 Mart'ta yeniden tutuklama kararı verildi.

Aralarında örgütün kilit isimlerinden Oktar Babuna'nın da bulunduğu 50 sanık İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararıyla yeniden yakalanıp cezaevine konuldu.