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Gündem Adana'da kan emicilere operasyon
Gündem

Adana'da kan emicilere operasyon

Yeniakit Publisher
2023-09-12 13:40:00 -
Adana'da kan emicilere operasyon

Adana polisi tefecilik ve yağma yaptıkları öne sürülen şahıslara yönelik şafak vakti yaptığı operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yağma ve tefecilik suçlarına karışıp haksız kazanç elde ettiği belirlenen 8 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 1 milyon 750 bin TL tutarında çek, alacak-verecek ibarelerinin bulunduğu defter, 2 senet, farklı kişilere ait 2 kredi kartı, 203 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adresinde bulunmayan bir şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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