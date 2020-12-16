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Aktüel Adana'da FETÖ sanığı eski kurmay albayın yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Adana'da FETÖ sanığı eski kurmay albayın yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 17:51:52 -
Adana'da FETÖ sanığı eski kurmay albayın yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında "mahrem imamlarca ankesörlü ve sabit hatlardan arandığı" ve operasyonel hat kullandığı iddiasıyla dava açılan eski hava kurmay albay sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık H.Y. ile avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün mahrem imamlarınca Adana'daki büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık alanlardaki sabit ve ankesörlü hatlardan farklı zamanda ardışık arandığının tespit edildiği, sanığın örgütün sivil imamlarıyla başkası adına kayıtlı operasyonel hat kullanmak suretiyle haberleştiği dikkate alınarak üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık H.Y. FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Benim FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

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