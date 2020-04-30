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Aktüel

Adana'da elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isteyen çocuk akıma kapıldı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:47:17 -
Adana'da elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isteyen çocuk akıma kapıldı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, elektrik tellerine takılan uçurtmasını demir çubukla almak isteyen kız çocuğu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İsmetpaşa Mahallesi 51068. Sokak'taki evinin damında uçurtma uçuran İlayda Ünal'ın (14) uçurtması elektrik tellerine takıldı.

Uçurtmasını demir çubuk yardımıyla almaya çalışan Ünal, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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