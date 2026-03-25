Adalet hizmetlerinde devrim niteliğinde adım! e-Avukat dönemiyle cezaevlerinde yeni dönem başlıyor
Adalet hizmetlerinde devrim niteliğinde adım! e-Avukat dönemiyle cezaevlerinde yeni dönem başlıyor

Adalet hizmetlerinde devrim niteliğinde adım! e-Avukat dönemiyle cezaevlerinde yeni dönem başlıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, savunma hakkını dijital çağa taşıyan "e-Avukat" uygulamasının müjdesini verdi. Yargıdaki dijital dönüşüm hamlesiyle artık hükümlü ve tutuklular, avukatlarıyla yüz yüze görüşmeye gerek duymadan video konferans yoluyla bir araya gelebilecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kullanıma açılacak e-Avukat uygulamasıyla hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla görüntülü görüşebileceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecini geliştirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Gürlek, yargıdaki dijital uygulamalardan birinin de e-Avukat uygulamasını kullanıma açacaklarını bildirdi.

 

Hükümlü ve tutukluların, sunulan bu ek imkan sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebileceğine değinen Gürlek, “Görüşmeler, toplam 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez yapılabilecek.” dedi.

Yargı hizmetlerinde erişilebilirliği daha da artıracaklarını belirten Bakan Gürlek, "Vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

 

E-AVUKAT UYGULAMASI NEDİR?

Savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve adalet hizmetlerindeki dijital dönüşümü ileriye taşıyarak yargılama süreçlerini hızlandırmak amacıyla e-Avukat uygulaması Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirildi.

Uygulamayla hükümlüler ya da tutuklular avukatlarıyla görüntülü arama gerçekleştirebilecek.

 

GÖRÜŞME SÜRECİ NASIL YÜRÜTÜLECEK?

Görüşmeler, ceza infaz kurumu görevlileri tarafından izlenebilecek ancak dinlenemeyecek.

Toplamda 30 dakika olmak şartıyla en fazla iki arama hakkı kullanılabilecek.

Tüm görüşmeler hafta içi saat 09.00-17.00 arasında yapılacak.

Görüşme, yalnızca hükümlü ve tutuklu tarafından başlatılabilecek.

Terör, çıkar amaçlı suç grubuna mensup tutuklu ve hükümlüler, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, haklarında 5275 sayılı kanunun 9/3. maddesi uygulananlar e-Avukat uygulamasından faydalanamayacak. 

 

"Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı!
"Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı!

Dünya

"Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı!

IBAN verdi, cezaevine girdi 700 lira alacak için 5 yıl hapis yatacak
IBAN verdi, cezaevine girdi 700 lira alacak için 5 yıl hapis yatacak

Yerel

IBAN verdi, cezaevine girdi 700 lira alacak için 5 yıl hapis yatacak

Aman sakın koparmayın! Cezası dudak uçuklatıyor
Aman sakın koparmayın! Cezası dudak uçuklatıyor

Yaşam

Aman sakın koparmayın! Cezası dudak uçuklatıyor

Malatya’da yıkılan bina davasında 8 sanığa ceza
Malatya’da yıkılan bina davasında 8 sanığa ceza

Aktüel

Malatya’da yıkılan bina davasında 8 sanığa ceza

Yorumlar

Abdullah

Sulh mahkemelerin yerel dahil (ilçeler) gerekçeli kararlarını UYAP üzerinden emsal teşkil etmesi için açsa dava sayısı yarıya düşer. Saygırımla
