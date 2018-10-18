Açılış öncesindeki son deneme yapıldı

29 Ekim 2018’de açılacak dünyanın tek çatı altındaki en büyük havalimanı, İstanbul Yeni Havalimanı’nda 29 Ekim’deki açılış öncesi “Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması” (ORAT) denemelerinin sonuncusu yapıldı. Kusursuz bir operasyon süreci için 3 bin kişiyle yapılan deneme operasyonunda üç THY uçağı kullanıldı. 16 Ekim’de gerçekleşen 3 bin kişilik ikinci deneme için Türk Havayolları’na ait bir geniş gövde (A330) ve 2 adet 738 olmak üzere toplam 3 adet uçak İstanbul Yeni Havalimanı’na iniş yaptı. Deneme, havalimanındaki operasyon sürecinde yer alacak paydaşlar ve kamu kurumlarına ait yaklaşık 2 bine yakın personelin katılımı ve 9 bin bagajla başarı ile gerçekleştirildi. Bu deneme 29 Ekim’deki açılış öncesindeki son deneme oldu.