Abdullah Gül'den Rusya'ya tepki: Bölge için örtülü tehdit

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından bölgede savaş başladı.

Devam eden çatışmalar üzerine bir açıklama da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Gül, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepkisini "Bu davranış biz dahil, tüm komşular ve bölge için örtülü tehdittir" sözleriyle dile getirdi.

Abdullah Gül şu ifadeleri kullandı:

"Rusya’nın diplomatik yolları terk ederek Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saldırısı, uluslararası hukuku ve anlaşmaları tanımadığının ilanıdır. Bu davranış biz dahil, tüm komşular ve bölge için örtülü tehdittir.

Göç, hastalık ve büyük ekonomik sorunların üstüne savaşın getireceği yıkım, insanlık dramı ve düşmanlıkların körükleneceği yeni bir dönemi önlemek, Rusya’nın diploması kulvarına dönmesiyle mümkündür."