Abdullah Çiftçi: Türkiye doğum sancıları yaşıyor

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan araştırmacı yazar Abdullah Çiftçi, 2022 yılının Türkiye için yükselişin başladığı yıl olacağını belirterek doğum sancıları yaşandığını belirtti.

Abdullah Çiftçi şunları söyledi;

"2022'de başlayacak bir trend var diyorum. Nedir o? Covid nedeniyle Çin'de üretim yapanlar sıkıntıya başladı. Yani enerji krizi uluslararası kriz gibi... Avrupa artık üretimini yakın coğrafya kaydırmak istiyor. Doğu Avrupa ve Türkiye günlerde masada. Avrupa’ya ürün satanJapon şirketleri de Türkiye gündemi aldı, Amerikan şirketleri alacak. Bir de şimdi Ukrayna’da batının ciddi problemleri var, NATO'nun. Burada Türkiye kilit ülke. Hem Ukrayna ile iyi ilişkide hem Rusya ile. Türkiye vazgeçilmez. Aynı zamanda Afganistan'da beklenen bir takım problemler olabilecek, Türkiye vazgeçilmez. Dolayısıyla Türkiye uygulamış olduğu dış politikada sağlam sıkı duruyor. Türk devletler Teşkilatı şu an Türkiye'de önemi istediği kadar anlaşılmıyor. Dört trilyona uluşacak bir ortak pazar Burası. Türk Devletler Teşkilatı’nda para var, maden var, petrol var, doğalgaz var. Avrupa'nın enerji güvenliği Türklere emanet olacak önümüzdeki süreçte. Şu an Nahçivan’ın koridoru açılıyor. Ermenistan da bugün itibarıyla Türk mallarını uygulanan günlük tarifesi kaldırıyor. Ermenilerde Türk dünyasıyla karşı karşıya gelmenin ağır bedeli olduğunu düşündüğü için, Fransızlara, Ermeni lobisine rağmen Türk dünyasına gözlemci olacak önümüzdeki süreçte, yanaşacak."