Abdülkadir Selvi kimdir, nerelidir?

1964 yılında Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğan Abdülkadir Selvi, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Daha sonra Selvi, Gazi Üniversitesi Metalurji bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında birçok gazete ve dergide editörlük yapan Abdülkadir Selvi, Yeni Nesil ve Yeni Asya gazetelerinde çalıştı.

Daha sonra 1992 ve 2000'li yıllarda HBB TV’de yayın yaptı. Burada muhabir ve haber müdürü olarak çalışan Selvi, yine aynı kanalda "Politika Gündemi" isimli programı hazırlayarak sundu. Ardından TGRT kanalının Ankara haber müdürlüğü görevine getirildi.

2001 yılında Yeni Şafak gazetesine katılan ve gazetenin Ankara Temsilcisi olan Selvi, Nisan 2016 tarihinde Hürriyet gazetesine geçti. Abdülkadir Selvi, evli ve üç çocuğu bulunuyor.

Abdülkadir Selvi’nin üç kitabı bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde;

- İşkence Koğuşlarından Siyaset Meydanlarına: Alperen (Erhan Seven ile)

- İçimizdeki Gladio ile yüzleşmek

- Ateşten Yıllar: Siyasette Said Nursi Tartışması