AB'de yeni otomobil satışları mayısta düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin mayıs ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, çip sıkıntısı ve tedarik zincirindeki sorunlar Avrupa ülkelerinde yeni otomobil satışlarını etkilemeye devam etti.

Buna göre, geçen yılın mayıs ayında 891 bin 125 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde yüzde 11,2 azalarak 791 bin 546'ya geriledi.

Otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre Almanya’da yüzde 10,2, Fransa’da yüzde 10,1, İspanya’da yüzde 10,9 ve İtalya’da yüzde 15,1 geriledi.

En çok satış Almanya'da yapıldı

AB üyesi 27 ülke arasında mayıs ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 207 bin 199, Fransa'da 126 bin 809, İtalya'da 121 bin 299 ve İspanya'da 84 bin 977 yeni otomobil tescil edildi.