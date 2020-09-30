ABD'de özel sektör istihdamı eylülde beklenenden fazla arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde 749 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı eylül ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, eylül ayında 749 bin kişi arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart, nisan ve mayıs aylarında gösterdiği azalışın ardından haziran itibarıyla toparlanan veriye ilişkin piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının eylülde 650 bin kişi artması yönündeydi.

Bu dönemde, istihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 192 bin kişi, orta ölçekli işletmelerde 259 bin kişi ve büyük ölçekli işletmelerde 297 bin kişi arttı. İstihdam artışının 552 bini hizmet, 196 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.





- "İş gücü piyasası kademeli olarak iyileşmeye devam ediyor"





Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ağustos ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce ağustosta 428 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 481 bin kişi arttığı belirlendi.



Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Eş Başkanı Ahu Yıldırmaz, "İş gücü piyasası kademeli olarak iyileşmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eylül ayında ticaret, ulaştırma ve imalat sektörlerinde artış yaşandığına işaret eden Yıldırmaz, istihdam açısından küçük işletmelerin daha yavaş büyüme göstermeye devam ettiğini kaydetti.