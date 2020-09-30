  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'de özel sektör istihdamı eylülde beklenenden fazla arttı
Ekonomi

ABD'de özel sektör istihdamı eylülde beklenenden fazla arttı

Amerikan özel sektörü, eylülde 749 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı - Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren özel sektör istihdamının eylülde 650 bin kişi artması öngörülüyordu

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:41:24 -
ABD'de özel sektör istihdamı eylülde beklenenden fazla arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde 749 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı eylül ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, eylül ayında 749 bin kişi arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart, nisan ve mayıs aylarında gösterdiği azalışın ardından haziran itibarıyla toparlanan veriye ilişkin piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının eylülde 650 bin kişi artması yönündeydi.

Bu dönemde, istihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 192 bin kişi, orta ölçekli işletmelerde 259 bin kişi ve büyük ölçekli işletmelerde 297 bin kişi arttı. İstihdam artışının 552 bini hizmet, 196 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.


- "İş gücü piyasası kademeli olarak iyileşmeye devam ediyor"


Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ağustos ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce ağustosta 428 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 481 bin kişi arttığı belirlendi.

Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Eş Başkanı Ahu Yıldırmaz, "İş gücü piyasası kademeli olarak iyileşmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eylül ayında ticaret, ulaştırma ve imalat sektörlerinde artış yaşandığına işaret eden Yıldırmaz, istihdam açısından küçük işletmelerin daha yavaş büyüme göstermeye devam ettiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni askerler: Türkleri öldürüp, kanını içeceğiz
Dünya

Ermeni askerler: Türkleri öldürüp, kanını içeceğiz

Ermeni askerlerin Türklerle ilgili attığı sloganlar büyük tepki çekti.

Komşusunun eşinden çocuk yapan adama meydan dayağı!
Gündem

Komşusunun eşinden çocuk yapan adama meydan dayağı!

Bir televizyon programıyla gündem olan Esra Karakuş'un eşini aldattığı komşusu Cengiz Koraltan, Aydın’da bir grup tarafından tekme tokat döv..
Azerbaycan duyurdu: Ermeniler oraya saldırıyor... Çok sayıda yaralı var
Gündem

Azerbaycan duyurdu: Ermeniler oraya saldırıyor... Çok sayıda yaralı var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan, Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırdığını açıkladı. Bölgeden alınan ilk bilgilere hedef..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay