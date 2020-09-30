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Ekonomi ABD'de bekleyen konut satışları ağustosta rekor seviyeye yükseldi
Ekonomi

ABD'de bekleyen konut satışları ağustosta rekor seviyeye yükseldi

Ülkede bekleyen konut satışları, ağustosta aylık yüzde 8,8 artarak beklentileri geride bıraktı - Bu dönemde rekor seviyeye ulaşan bekleyen konut satışları endeksine ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 3,4 artması yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 17:48:32 -
ABD'de bekleyen konut satışları ağustosta rekor seviyeye yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de, bekleyen konut satışları, ağustosta aylık yüzde 8,8 artarak rekor seviyeye yükseldi.

National Association of Realtors (NAR), ağustos ayına ilişkin bekleyen konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ağustosta aylık yüzde 8,8 artarak 132,8 değerine yükseldi. Endeks, bu değerle rekor seviyeye yükseldi.

Kovid-19 salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında düşüş gösteren, mayıs ayı itibarıyla toparlanan veriye ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta yüzde 3,4 artması yönündeydi

Bekleyen konut satışları, temmuzda da aylık yüzde 5,9'luk artış kaydetmişti.

Ülkede bekleyen konut satışları, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 24,2'lik artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, son derece düşük konut kredisi (mortgage) oranlarının konut satışlarının ağustosta yeniden artmasında etkili olduğunu belirtti.

Fed'in uzun bir süre faiz oranlarını sıfıra yakın tutmayı planlamasının konut satışlarının devam etmesine yardımcı olacağını aktaran Yun, konut piyasasının bu kadar hızlı toparlanmasının şaşırttığını ifade etti.

Yun, bekleyen konut satışlarının salgın öncesi dönemde olduğundan daha iyi performans gösterdiğine dikkati çekerek, ancak piyasada arz olmadan toparlanmanın sürdürülebilir olmayacağını kaydetti.

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