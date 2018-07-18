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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2018 FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 18 kişilik aday kadrosu belli oldu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:31
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018 FIBA Dünya Şampiyonası öncesi A Milli Kadın Takımı 18 kişilik aday kadrosunun belirlendiği duyuruldu.

Hazırlıklarına 4 Ağustos'ta İstanbul'da başlayacak ay-yıldızlı ekibin, 10 günlük hazırlık kampı için 8 Ağustos'ta Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya gideceği aktarıldı.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:

Melis Gülcan (Abdullah Gül Üniversitesi), Melike Bakırcıoğlu (Adana ASKİ), Elif Emirtekin (BOTAŞ), Tuğçe Canıtez, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek, Pelin Derya Bilgiç, Esra Ural Topuz (Fenerbahçe), Işıl Alben, Gizem Başaran (Galatasaray), Merve Aydın (Hatay Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Funda Nakkaşoğlu (Florida Gators), Bahar Çağlar, Quanitra Holingsvorth, Olcay Çakır Turgut, Cansu Köksal.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:31
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Hatay
  4. Aydın
  5. Adana
  6. İSPANYA
  7. A Milli Kadın Basketbol Takımı
  8. BASKETBOL
  9. FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası

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