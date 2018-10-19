9 senedir böylesi olmadı! Çin...

Çin ekonomisinde büyüme 3. çeyrekte, 2009 global finansal krizinden bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.



Üçüncü çeyrekte Çin'de GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı. Analistler ise yüzde 6,6 büyüme bekliyorlardı.



3. çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre artış gösterdi. İkinci çeyrek büyüme oranı yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye revize edildi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Mao Shengyong yaptığı açıklamada, aşağı yönlü baskılar artsa da Çin'in 2018 için belirlenen yüzde 6,5 büyüme hedefine ulaşabilecek ve istikrarlı büyümeyi gelecek yıl da sürdürebilecek durumda olduğunu söyledi.



Mao açıklamasında, dış ortamın Çin'in büyümede istikrarı sağlama çabaları için belirsizlik oluşturacağını da ifade etti.