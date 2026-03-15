4 tırda 527 kilo uyuşturucu çıktı! 7 zanlı gözaltına alındı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, 4 tıra düzenlenen operasyonda 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma kapsamında, dün 4 tıra operasyon yapıldı.
Operasyonda, aralarında yaşı küçük 2 şüphelinin de yer aldığı toplam 7 zanlı gözaltına alındı.
Tırlarda yapılan aramada ise 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Yerel
