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Gündem 7 yıldır aranıyordu! 'Zula'da böyle yakalandı
Gündem

7 yıldır aranıyordu! 'Zula'da böyle yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-26 12:31:00 - 2024-07-26 12:39:48

FETÖ'den ihraç eski polis memuru 7 yıl aradan sonra Ankara'da saklandığı evde zulada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde; 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 7 yıldır firari olarak aranan FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü mensubu 'Say' kod adlı H.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

'Zula' da yakalandı!

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ihraç polis memuru H.A.’nın Altındağ ilçesinde kayıtsız olarak kaldığı tespit edildi. Operasyon sonucu adreste yapılan aramada, zula olarak tabir edilen gizli bölmede saklanmış olan şüpheli H.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli H.A.’nın mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

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