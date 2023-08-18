50 yıl yetecek mezar yapılıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 3 mahalle muhtarı yaptıkları girişim sonucu, ilçeye 70 dönümlük arazi üzerinde 50 yıla yetecek mezarlık kazandırdılar.

Yüksekova Esenyurt Mahallesi Muhtarı Selim Genç, Yeni Mahalle Muhtarı Kerem Demir ve Esentepe Muhtarı Turgut Atalay’ın yaptıkları girişim sonucu ilçe merkezine 3. mezarlık kazandırırken, ilçeyi 50 yıla kadar götürecek mezarlık olacak. Yapılan girişimler sonrası ilçenin Esenyurt Mahallesinde bulunan 70 dönümlük arazide Yüksekova Belediyesinin iş makinelerinin destekleriyle yapılmaya başlandı. Mezarlığın yapıldığı araziyi inceleyen 3 mahalle muhtarı yapılan çalışmalar hakkın da bilgi aldılar. İlçenin 3’üncü en büyük mezarlığı olacağı ve kısa zaman içinde buda definlere açılacağını belirten muhtarlar, Allah memlekete daha iyi hizmetler nasip eylesin diye konuştular.

"Yüksekova’ya 50 yıllık mezarlık kazandırdık’’

Yaptıkları girişimler sonucu bölgeye 50 yıla yetecek mezarlık yaptıklarını belirten Esenyurt Mahallesi Muhtarı Selim Genç, ‘’10 yıldan fazladır mezarlıklarımız taşmış durumdadır. Bazen mezarlıklar kazıldığında kemikler çıkıyordu ve yerine yeni ölen vatandaşları defin ediyorlardı. Yani artık yer yoktu o derece. Bizde muhtar arkadaşlarımızla beraber 3 yıldır Kaymakamlığımızla, belediyemizle ve kurumlarımızla yeni mezarlığı kazandırmak için uğraşıyorduk. Biz herkesle görüştük mezarlıklarımız bitmiş durumdaydı. Girişimlerimiz şükür sonuç verdi. Sağolsun Kaymakamlık, belediye çalışmalara başlamış durumda. Gördüğünüz gibi 70 dönümlük arazi üzerinde yani şehir mezarlığımız olacak. Bura mezarlık Esenyurt Mahallesi sınırları içerindedir. Yüksekova’yı 50 yıla kadar götürecek mezarlık olacak. İnan herkes için en uygun yerdir. Bundan sonra diyanet ve mezarlık işlerine bağlanacak. Çok güzel bir mezarlık olacak. Bu durumla ilgilenen herkese çok teşekkür ederiz Sonuna geldik Yüksekova’ya hayırlı olsun’’ dedi.

"Bugün Allah için mutluyuz’’

Yüksekova’ya yeni mezarlık kazandırdıkları için mutlu olduğunu ifade eden Yeni Mahalle Muhtarı Kerem Demir, ‘’Bugün ilk kazıya başladılar. Yüksekova için yeni bir mezarlık yapılıyor. İnan çok mutluyuz, heyecanlıyız. Çünkü mezarlıklarda yer kalmamıştı. Bizde bu durumdan çok rahatsız oluyorduk. Bunun en büyük destekçisi Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere Yüksekova adına teşekkür ediyoruz. İnsanlarımız normalde cenazelerini defin ederken, düzensiz bir şekilde defin yapıyordu. Artık kimse bu düzensiz defin işlemini yapmasın. Malum bazıları bu benim babam, annem tüm cenazelerimiz yan yana olmalı diyorlar. Aslında bu yanlış bir şey. Çünkü tüm Müslümanlar kardeştir. Bundan sonra bu iş belediye ye düşer düzenli bir şekilde yapsınlar. Artık 50 seneye kadar yetecek mezarlığımız var. Bugün çok mutluyuz Allah için’’ ifadelerini kullandı.