41 ilde dev operasyon: 82 kişi gözaltına alındı
Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde 'çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-2” operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı.
RECEP YEŞİL
Türkiye yeni güne dev bir operasyonla uyandı.
Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde yapılan SİBERAĞ-2" operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı.
Ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklaması:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde "çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarına yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-2" operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı.