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Gündem 41 ilde dev operasyon: 82 kişi gözaltına alındı
Gündem

41 ilde dev operasyon: 82 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-07-26 08:03:00 -
41 ilde dev operasyon: 82 kişi gözaltına alındı

Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde 'çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-2” operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı.

 RECEP YEŞİL 

Türkiye yeni güne dev bir operasyonla uyandı.

Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde yapılan SİBERAĞ-2" operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı.

Ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklaması:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde "çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarına yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-2" operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı.

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