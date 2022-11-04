4 saniye yetti! Bakan Varank ile TOGG testi

YENİ AKİT ANKARA

Togg’un seri üretim bandından indirilmesi ve Togg Gemlik Kampüsü’nün açılışının gerçekleştirildiği tören öncesinde Bakan Varank, gazetecilerle kampüs içinde bulunan test pistine gitti. Varank, gazetecileri tek tek yanına alarak aracın performansını test etti. Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ın da eşlik ettiği deneme sürüşlerinde yaklaşık bir kilometrelik pisti birkaç kez turlayan Varank pistte bulunan 18 derecelik rampadan da geçti. Togg’un performansı, basın mensuplarından tam not aldı.

Video yayınladı

Togg deneyimini haberleştiren gazetecilerin bazı tepkilerinin abartılı olduğu yönündeki sosyal medya paylaşımları üzerine Bakan Varank da kendi sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda,

test sürüşüne katılan tüm gazetecilerin Togg’un hızlanması sırasında verdiği reaksiyonlar ve değerlendirmeler yer aldı.

Gazeteciler etkilendi

Bakan Varank’ın 10’un üzerinde gazeteciyle gerçekleştirdiği test sürüşünden kesitlere yer verilen videoda, Togg’un 0’dan 100’e çok kısa sürede ulaştığı görülüyor. Bakan Varank’ın “0'dan 100'e 4.8 saniye. Gücü hisset!” mesajıyla paylaştığı videoda, gazetecilerin aracın hızlanmasına karşı koltuklarında geriye doğru gittikleri gözleniyor. Jest ve mimikleriyle şaşkınlıkları ortaya çıkan basın mensupları, Togg’un performansından etkilendiklerini de ifade ediyor.

9 buçuk metrelik dönüş çapI

Bakan Varank, 400 beygirlik aracın test sürüşü sonrasında Togg’un performansını da değerlendirdi. Togg’un 9 buçuk metrelik dönüş çapına sahip olduğunu ifade eden Varank, aracın teknolojik bir cihaz olmasına rağmen klasik otomobillerin performansının çok üzerinde olduğunu kaydetti.