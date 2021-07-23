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Aktüel 4 il için kritik uyarı
Aktüel

4 il için kritik uyarı

Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan için öğle saatlerinden itibaren sağanak uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 09:35:00 -
4 il için kritik uyarı

Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve kuzey kesimler çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı, Kars ile Erzurum'da 29 ve Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.

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