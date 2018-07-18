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4 gollü mücadelede Galatasaray tat vermedi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 22:58
4 gollü mücadelede Galatasaray tat vermedi!

Yeni sezon çalışmalarını İsviçre'de sürdüren Galatasaray, Montrö kentinde Hollanda'nın köklü takımlarından PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, ikinci hazırlık maçında PSV'ye 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray'ın tek golünü 65. dakikada Martin Linnes atarken PSV'nin gollerini 41. dakikada Bergwin, 59. dakikada Malen ve 78. dakikada Gakpo kaydetti.

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Karşılaşmaya İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Donk, Selçuk, Fernando, Rodrigues, Feghouli, Gomis 11'i ile başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yeni transferlerden Muğdat Çelik'i 60, Henry Onyekuru'yu ise 66. dakikada oyuna dahil etti.

Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında 21 Temmuz Cumartesi günü İspanyol ekibi Valencia ile karşılaşacak.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 22:58
  1. Galatasaray
  2. PSV
  3. PSV Eindhoven

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