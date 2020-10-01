“30 yıllık fabrikayı yeniden açtılar” yalanı madde madde çürütüldü

SGK’lı arttı

Varank, sosyal medya hesabında, “Lokanta, eczane ve market dediğiniz o üç yatırım burada. Yalnızca bu üç tesiste 55 bin metrekare kapalı alan, 170 milyon lira yatırım ve 444 istihdam var. Türk sanayicisine, girişimcisine bu kadar yabancı olan bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir” ifadelerini kullanarak, kurulan tesislerin fotoğraflarını paylaştı. Varank’ın paylaşımında, Gaziantep’te Haziran 2016’da 338 bin 199 olan aktif SGK’lı çalışan sayısının, Haziran 2020’de 408 bin 866’ya yükseldiği yer aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise güneşin balçıkla sıvanmayacağını vurgulayarak, “Ankara’da masa başında oturup Gaziantep ile ilgili yorum yapanları ben buraya davet ediyorum. Gelsinler, buradaki üretim ve istihdamı görsünler” dedi.

Bundan yanlış yok

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, kentin başarısının gölgelenmeye çalışıldığını ifade ederek, “Gücümüz ortada. Biz sanayimizi daha nasıl rekabetçi yaparız bunun derdindeyiz. Birçok noktada derecelerimiz var. Ben sanayicilerime güveniyorum” diye konuştu. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, kentte 300 fabrikanın bulunduğunu ve bunda yanlışın olmadığını söyleyerek, “Biz odaların esas görevi sanayici üyelerimizin önündeki taşları temizlemek. Bunların hepsi bizim üyemiz. Elektrik, ihracat ve istihdam rakamlarına baktığımızda bu artış çok net görülüyor” değerlendirmesinde bulundu