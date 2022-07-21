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Aktüel 3 yıl önce vefat etmişti! Arif Emre’yi rahmetle anıyoruz
Aktüel

3 yıl önce vefat etmişti! Arif Emre’yi rahmetle anıyoruz

Merhum yazarımız Süleyman Arif Emre, ebediyete irtihalinin üçüncü sene-i devriyesinde rahmetle anılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 09:42:00 -
3 yıl önce vefat etmişti! Arif Emre’yi rahmetle anıyoruz

Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Hoca ile birlikte Anadolu ve İslam coğrafyasına Milli Görüş mührünü vuran merhum yazarımız Süleyman Arif Emre’yi Hakk’a irtihalinin 3. sene-i devriyesinde rahmetle yad ediyoruz. 21 Temmuz 2019’da aramızdan ayrılan Süleyman Arif Emre’nin kabri Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunuyor. Yıllarca Gazetemiz Akit’te kaleme aldığı yazılarla okurlarımıza ufuk katan merhum Süleyman Arif Emre, siyasetçi kimliğinin yanı sıra güçlü bir şairdi. Emre’nin, hece ve aruz vezni ile yazılmış 200’ü aşkın şiiri mevcut. Süleyman Arif Emre, “Siyasette 35 Yıl” adlı üç ciltlik eserinde hatıralarını kaleme almıştı.

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