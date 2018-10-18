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2B arazilerin satışından 7.8 milyar lira tahsil edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ekim 2018 itibarıyla 531 bin taşınmazın 748 bin hak sahibine satıldığını belirterek, Satışların toplam değeri yaklaşık 11 milyar lirayı bulurken, bu bedelin 7.8 milyar lirası tahsil edilmiş, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmektedir” dedi.

18 Ekim 2018 Perşembe 12:24
2B arazilerin satışından 7.8 milyar lira tahsil edildi

Kamuoyunda “2B yasası” olarak bilinen 6292 Sayılı Kanun kapsamında taşınmazların durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Ekim 2018 itibarıyla 531 bin taşınmaz 748 bin hak sahibine satılmış ve bu vatandaşlarımız tapularına kavuşmuştur. Satışların toplam değeri yaklaşık 11 milyar lirayı bulurken, bu bedelin 7.8 milyar lirası tahsil edilmiş, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmektedir” dedi.

"30 Kasım'da sona erecek"

Kurum, söz konusu kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesi için yapılan son yasal düzenlemeyle 2B alanlarında bulunan taşınmazların satışında, 6 ay ek başvuru ve ödeme süresi verildiğini belirtti. Kurum, “Ek başvuru ve ödeme süresi 30 Kasım’da sona erecek bu son düzenlemeden, süresi içinde başvurmayan 128 bin vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 12:24
  1. 2B yasası
  2. 6292 Sayılı Kanun
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  4. 2B alanları

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