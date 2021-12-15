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Otomotiv 250 bin TL'nin altında sadece 5 otomobil kaldı
Otomotiv

250 bin TL'nin altında sadece 5 otomobil kaldı

Otomobil üreticileri, sıfır araç modellerine zam üstüne zam yapıyor... Şu anda Türkiye'de 250 bin TL'nin altında yalnızca 5 model kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 14:37:00 -
250 bin TL'nin altında sadece 5 otomobil kaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörü, şu sıralar küresel çip tedarik sorunlarıyla boğuşuyor. Bu durum, özellikle sıfır araç üretimini ciddi şekilde etkiliyor.

Son zamanlarda ise sert yükselen dolar kuru nedeniyle otomobil üreticileri, kasım ayında sıfır araç modellerine zam üstüne zam yaptı. Üstelik bu zamlar aralıkta da hız kesmeden devam ediyor.

Şu anda ülkemizde 250 bin TL'nin altında yalnızca 5 model kaldı. Gelecek ay itibarıyla ise 250 bin TL'nin altında araç kalmayacağı belirtiliyor.

İşte şu anda 250 bin TL ve altında satın alabileceğiniz 5 otomobil:

FIAT PANDA URBAN 1.0 70 HP MILD HYBRID BENZİNLİ - 246 BİN 900 TL

FIAT EGEA SEDAN EASY 1.4 FIRE 95 HP BENZİNLİ - 223 bin 900 TL

FIAT EGEA URBAN 1.4 FIRE 95 HP BENZİNLİ - 247 bin 900 TL

FIAT EGEA HATCHBACK STREET 1.4 FIRE 98 HP BENZİNLİ - 243 BİN 900 TL

HYUNDAI i10 1.0 MPI 5 İLERİ DÜZ VİTES BENZİNLİ - 240 BİN 700 TL

 

 

 

 

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