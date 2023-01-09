2023’te otomotiv pazarı 800 bin seviyelerinde şekillenebilir

ONUR YILMAZ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2022’de otomobil ile hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla kıyasla yüzde 6.2 artarak 783 bin 283 adet oldu. Bunun 592 bin 660 adedini (yüzde 5.5 artışla) otomobil, 190 bin 623 adedini ise (yüzde 8.6 artışla) hafif ticari araç satışları oluşturdu.

Yüzde 6.2’lik artış

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2022’de Türkiye otomotiv pazarının 2022’de yüzde 6.2 büyüdüğünü aktardı. Bozkurt, şunları söyledi: “2021’in son çeyreğinden itibaren 2022’nin belirsiz bir yıl olacağını dile getirmiştik. Hammadde, çip krizi gibi etkenler zaten hep gündemimizdeydi. 2022’ye girerken de bu sürecin devam edeceğini biliyorduk. Ancak bunların hemen arkasından gelen Rusya-Ukrayna savaşı, sonrasında yaşanan enerji krizi ve dünyayı saran bir enflasyon gündeme geldi. Her geçen gün üretimde aksamalar yaşandı ve pazar tahmini yapmak zorlaştı. Tüm otomotiv sektörü olarak durumu adeta gün gün, saat saat yöneterek bugünlere geldik. Yıl boyunca bulunurluk konusu gündemdeydi. Aralık ayında ise daha fazla araç bulunmasıyla beraber 115 bin adedin üzerinde satış gerçekleştiğini gördük. Söz konusu aydaki yüksek temponun ardından 2022’yi 783 bin 283 adetle ve bir önceki yıla nazaran yüzde 6.2 artışla kapatmaktan dolayı mutluyuz. 2022 yılı otomotiv sektörünün ekonomimize sağladığı katkıyı bir kez daha vurguladı. Geçtiğimiz yıl otomotiv sektörü 30 milyar dolar bir ihracat yaptı ve son 17 yılda oluşturduğu cari fazla 77 milyar dolar oldu. Toplanan yaklaşık 367 milyar TL’lik Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) 138 milyar TL’lik kısmı yani yaklaşık yüzde 40’ı da otomotiv sektörüne ait oldu. Ayrıca sektör, 23 milyar TL’lik Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) geliri elde etti. 80 bin kişiye direkt, 500 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlayan otomotiv sektörü, ekonomimize olumlu katkılarda bulunarak değer oluşturmaya devam etti.”

Yatay eğilim devam edecek

2023 için ODMD adına öngörüleri paylaşan Bozkurt, şöyle konuştu: “2023 yılı için tahminler yaparken global piyasalardaki gelişmeleri de değerlendirmek gerekiyor. Şu anda Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor; tedarik sorunları çözülebilmiş değil ve karşımıza enflasyonla artan maliyetler de çıkıyor. Diğer yandan arz konusunda yaşanan sıkıntılarla, 2018’den bu yana hem filo hem de perakende tarafında ertelenen bir talep olduğunu da görüyoruz. Normal şartlarda pazarın rahatlıkla 1 milyonun üzerinde olacağını dile getirebilirdik fakat mevcut parametreler, arz sorunlarının bu rakamlara ulaşılmasının önünde engel teşkil edeceğini gösteriyor. Bu nedenle 2023’ün de arzın talebe göre biraz daha düşük kalacağı bir yıl olacağını öngörüyoruz. Global olarak üretimdeki sıkıntılar devam ediyor ve öngörümüz 2022’ye yakın bir araç bulunurluğu olacağı yönünde. Dolayısıyla bugün bu noktadan baktığımızda pazarın 2022’ye yakın seyredeceğini ve 800 binler civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Elbette önümüzdeki aylarda olumlu gelişmeler yaşanırsa sözünü ettiğimiz tahmin, artış gösterecek potansiyele sahip. İçerisinde bulunduğumuz durumda daha uzun vadeli öngörüler ise yanıltıcı olacaktır.”