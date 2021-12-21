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Otomotiv 2022'de ÖTV indirimli engelli araç alım limiti belli oldu
Otomotiv

2022'de ÖTV indirimli engelli araç alım limiti belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; ÖTV indirimli engelli araç alımlarında uygulanan matrah, 330 bin 800 liradan 450 bin 500 liraya yükseltildi. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek yeniden değerleme oranı yüzde 36 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 08:27:00 -
2022'de ÖTV indirimli engelli araç alım limiti belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre; ÖTV indirimli engelli araç alımlarında uygulanan matrah, 2022 yılında geçerli olmak üzere 330 bin 800 liradan 450 bin 500 liraya yükseltildi.

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek yeniden değerleme oranı yüzde 36,18 olarak gerçekleşti.

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