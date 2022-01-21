2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tarihi 2022:

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? Kurban Bayramı tatili için plan yapmak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih detaylarını araştırmaya başladı. Normal şartlar altında arefe günü dahilinde toplam 5 gün süren Kurban Bayramı tatili bu yıl kaç gün tatil olacağı daha şimdiden merak konusu. Peki Kurban Bayramı arefe hangi gün? 2022 Kurban Bayramı tatili bu yıl kaç gün olur?

2022 Kurban Bayramı ne zaman hangi gün?

Kurban Bayramı hangi ayda olacak? Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı 2022 yılında Temmuz ayına denk geliyor.

8 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz günü son bulacak. 9 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

2022 Kurban bayramı kaç gün?

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı