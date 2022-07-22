2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e YDS 2022-9) sınav giriş belgesi açıklandı mı?
ÖSYM 2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı e YDS 2022-9 (İngilizce), 23 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. e-YDS 2022/9 İngilizce sınavına katılacak adaylar e YDS 2022 9 sınav giriş yerlerini sorgulamaya devam ediyor. Peki e YDS 2022-9 sınav yerleri belli oldu mu? e YDS 2022-9 İngilizce sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
ÖSYM tarafından, 23 Temmuz Cumartesi günü yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2022-9 (İngilizce) adaylarına, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.
e-YDS 2022-9 İngilizce sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adayların fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava katılmalarına izin verilmeyecek. Adaylar, sınav sonuçlarını, aynı gün saat 18.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. 2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022-9) İngilizce sınav giriş yerleri erişime açıldı. e-YDS 2022-9 İngilizce sınav giriş belgesi sorgulamak için tıkayın