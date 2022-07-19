2021-YDUS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021YDUS ek tercihler ne zaman yapılacak?

2021 YDUS ek tercihler işlemleri ne zaman? 2021 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile İç Hastalıkları alanları için Ek tercih işlemleri, 19 - 25 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

2021 YDUS ek tercihler ne zaman yapılacak?

Ek tercih işlemleri, 25 Temmuz 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar tercihlerini, bireysel olarak 19 Temmuz 2022 günü saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Ek yerleştirme işleminde, 2021-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-YDUS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2021-YDUS Ek Tercih Kılavuzu ve Tablolar (2. ve 3. Grup) TIKLAYIN