2021 Adalet Bakanlığı adli yargı, idari yargı, adli yargı avukat sınavı sonuçları sorgula!
ÖSYM tarafından 25-26 Aralık 2021'de yapılan 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavlarının sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. 2021-Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı, İdari Yargı,Adli Yargı-Avukat sınavı sonuçları sorgula!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavlarının sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25-26 Aralık 2021'de uygulanan sınavlara ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
2021 Adalet Bakanlığı adli yargı, idari yargı, adli yargı avukat sınav soru ve cevapları!
25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanan 2021-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı-Avukat), 2021 İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 20 Ocak 2022 tarihinde saat 15.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.