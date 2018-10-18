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2 milyar dolardan pay alacaklar

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ile Tayvan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Bu ülkenin iki milyar dolarlık ihracatından daha çok pay almamız şart. Anlaşma neticesinde geliştireceğimiz çalışmalarla bunu çok daha iyi yerlere getirebiliriz” dedi.

18 Ekim 2018 Perşembe 12:16
2 milyar dolardan pay alacaklar

Türkiye ile Tayvan arasındaki ticareti arttırmak için önemli bir adım atıldı. MÜSİAD ve DEİK, Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA) ile yenilenebilir enerji ve akıllı şehirler başta olmak üzere pek çok alanda mutabakat anlaşması imzaladı. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ile Tayvan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Kaan, “Tayvan’a yaptığımız 204 milyon dolarlık ticaret yetersiz. Bu ülkenin iki milyar dolarlık ihracatından daha çok pay almamız şart. Anlaşma neticesinde geliştireceğimiz çalışmalarla bunu çok daha iyi yerlere getirebiliriz” dedi.

Kamu ihalelerinde MÜSİAD-DMO işbirliği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkan Abdurrahman Kaan ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Mücahit Civriz bugün kamu ihalelerini konu alan protokole imza atacaklar. MÜSİAD Genel Merkezde gerçekleştirilecek programda, yapılacak ihalelere katılacak yerli istekli sayısının arttırılması ve kamu alımlarında etkin bir rekabet ortamının oluşturulması amacı ile ihale duyurularına dair bilgilendirme paneli gerçekleştirilecek, ardından da işbirliği protokolü imzalanacak.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 12:16
  1. MÜSİAD
  2. DEİK
  3. Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA)
  4. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan
  5. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkan Abdurrahman Kaan
  6. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  7. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Mücahit Civriz
  8. Devlet Malzeme Ofisi (DMO)
  9. MÜSİAD Genel Merkez

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