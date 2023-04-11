2 Günde 1 beden zayıflatan kür tarifi! Ender Saraç üstüne basa basa önerdi, tarif verdi! İşte o öngörüsü

Kurallara uyulduğunda 2 günde 1 beden incelten diyette isteyenler kendilerine detoks içecekleri hazırlayarak diyetlerine ekleyebilirler.

2 Günde 1 Beden İncelten Diyet Çorba

1. Gün

Sabah: Şekersiz bir kase elma veya ayva kompostosu. Tarçınla lezzetlendirilebilir.

10:30: Ayva veya elma kompostosu, aynı şekilde içilecek.

12:00: Ender Saraç’ın sebze çorbasından 1 kase

14:00: Ender Saraç’ın sebze çorbasından 1 kase

16:00: Ayva veya elma kompostosu. Şekersiz, bol tarçınlı. Bir çorba kaşığı kadar sarı leblebi

18:00: Bir çorba kaşığı sarı leblebi ile beraber Ender Saraç sebze çorbası

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2. Gün

Sabah: 2 adet haşlanmış yumurta beyazı ile beraber evde yapılmış, şekersiz 1 kase komposto

10:30: 1 kase Ender Saraç sebze çorbası

12:00: Bir çorba kaşığı sarı leblebi ile beraber Ender Saraç sebze çorbası

14:00: 1 kase Ender Saraç sebze çorbası

16:00: Ev yapımı ayva veya elma kompostosu. Şekersiz, bol tarçınlı. Bir çorba kaşığı kadar sarı leblebi

18:00: 5 malzemeden yapılan Ender Saraç sebze çorbası ve 2 haşlanmış yumurta beyaz.

Ender Saraç Sebze Çorbası Tarifi

Malzemeler:

5-6 yaprak beyaz lahana

Taze zencefil

1 adet pırasa

7-8 adet saplı maydanoz

5-6 adet sarımsak

Yapılışı:

Tüm malzemeleri yiyeceğiniz şekilde doğrayın ve bir tencerede kaynatın. Yağ koymadan sadece zerdeçal ve kimyon koyarak pişirebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak sumak da ilave edebilirsiniz. Bu çorbayı iki gün boyunca taze olarak hazırlamak gerekiyor.

Not: Diyet 2 günden fazla uygulanmamalı ve bu süre boyunca bolca su içilmeli, rezene ya da yeşil çay tüketimine önem verilmelidir.