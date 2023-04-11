2 Günde 1 beden zayıflatan kür tarifi! Ender Saraç üstüne basa basa önerdi, tarif verdi! İşte o öngörüsü
Dr. Ender Saraç kilo vermek isteyenleri 2 günde 1 beden zayıflatan diyet listesi ile amaçlarına ulaştırıyor. Saraç'tan metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakmanızı kolaylaştıracak çay tarifi geldi. Diyet çorba tarifi ve diyet listesi…Elbette yalnızca acil durumlar için uygulanan ve önerilen bir diyet olduğunu söylemek gerekiyor. Uzman ismin öngörüsünde: Özellikle düğün veya davet gibi bir organizasyona katılacaklar için 2 gün boyunca uygulanabilir olması dışında sürdürülmemesi gereken bir liste olduğu da akıllarda tutulmalı dedi.
Kurallara uyulduğunda 2 günde 1 beden incelten diyette isteyenler kendilerine detoks içecekleri hazırlayarak diyetlerine ekleyebilirler.
2 Günde 1 Beden İncelten Diyet Çorba
1. Gün
Sabah: Şekersiz bir kase elma veya ayva kompostosu. Tarçınla lezzetlendirilebilir.
10:30: Ayva veya elma kompostosu, aynı şekilde içilecek.
12:00: Ender Saraç’ın sebze çorbasından 1 kase
14:00: Ender Saraç’ın sebze çorbasından 1 kase
16:00: Ayva veya elma kompostosu. Şekersiz, bol tarçınlı. Bir çorba kaşığı kadar sarı leblebi
18:00: Bir çorba kaşığı sarı leblebi ile beraber Ender Saraç sebze çorbası
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2. Gün
Sabah: 2 adet haşlanmış yumurta beyazı ile beraber evde yapılmış, şekersiz 1 kase komposto
10:30: 1 kase Ender Saraç sebze çorbası
12:00: Bir çorba kaşığı sarı leblebi ile beraber Ender Saraç sebze çorbası
14:00: 1 kase Ender Saraç sebze çorbası
16:00: Ev yapımı ayva veya elma kompostosu. Şekersiz, bol tarçınlı. Bir çorba kaşığı kadar sarı leblebi
18:00: 5 malzemeden yapılan Ender Saraç sebze çorbası ve 2 haşlanmış yumurta beyaz.
Ender Saraç Sebze Çorbası Tarifi
Malzemeler:
5-6 yaprak beyaz lahana
Taze zencefil
1 adet pırasa
7-8 adet saplı maydanoz
5-6 adet sarımsak
Yapılışı:
Tüm malzemeleri yiyeceğiniz şekilde doğrayın ve bir tencerede kaynatın. Yağ koymadan sadece zerdeçal ve kimyon koyarak pişirebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak sumak da ilave edebilirsiniz. Bu çorbayı iki gün boyunca taze olarak hazırlamak gerekiyor.
Not: Diyet 2 günden fazla uygulanmamalı ve bu süre boyunca bolca su içilmeli, rezene ya da yeşil çay tüketimine önem verilmelidir.