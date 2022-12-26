2. el oto pazarı yılsonuna doğru daha da...

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasının bu yıl sıfır araca kıyasla daha iyi bir yıl geçirdiğini ifade ederek, yıl sonuna doğru daha da canlandığını ifade etti.

Erkoç, motorlu araç sektörünün bu yıl ki performansına ilişkin değerlendirmede bulunarak şu cümleleri ifade etti;

"2022 yılının son günlerinde, ikinci el otomobil piyasasında belli bir canlanma yaşandı. Sıfır araçlarda ÖTV matrah indiriminin umulan ucuzlamayı yaratmaması ve devam eden arz sıkıntısı bunda etkili oldu. Özellikle ekim, kasım dönemindeki düşüşler yılbaşına doğru yerini yoğun bir talebe bıraktı, ikinci el araca yönelişte gözle görülür bir artış kaydedildi."