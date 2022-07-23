15 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

YENİ AKİT ANKARA

Kocaeli’nde yasadışı yollarla ülkeye giren 15 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi.

Düzensiz göç ile etkin ve kararlı mücadelenin sürdürülürken Kocaeli Valisi Serdar Yavuz Kocaeli’nde güvenlik güçleri tarafından yakalanan 15 düzensiz göçmenin sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı. Vali Yavuz’un paylaşımlarına şu ifadelere yer verildi: “Düzensiz Göçle Mücadele Kararlılıkla Sürdürülüyor

Düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları kapsamında; Bölge illerimiz ve Kocaeli'nde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan yabancı uyruklu 15 düzensiz göçmen 23/07/2022 tarihinde, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünce sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmiştir. Düzensiz göç ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir, Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ”