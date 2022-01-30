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Aktüel 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları son dakika:
Aktüel

15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları son dakika:

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgula: Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıyor. Öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar MEB öğretmen atama takvimi çerçevesinde işlemlerini gerçekleştirmekte. Sözlü sınavına giren öğretmen adayları şimdi de MEB 2022 15 bin öğretmen atama sonuç sorgulaması yapıyor. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 21 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Devlet okullarında görev alacak 15 bin öğretmenin ataması son dakika yapılıyor. Peki 15 bin öğretmen ataması saat kaçta açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2022-01-30 15:35:00 - 2022-01-30 15:40:29
15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları son dakika:

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı atama takvimine göre sözleşmeli öğretmen ataması için sona gelindi. Adaylardan 2020 ve 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları ile başvurular alındı. Öğretmen atama sözlü sınavları 12 ile 27 Kasım tarihleri arasında yapıldı.  Atama tercihleri de 21-26 Ocak tarihlerinde alındı.

15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni, 31 Ocak 2022 tarihi Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Atama sonuçları MEB'in internet sitesi üzerinden yayınlanacak duyuru ile e Devlet ekranından sorgulanabilecek. Sonuçların açıklanacağı saat ise henüz belli değil ancak gün içerisinde kesin duyurulması bekleniyor.

Öğretmen atama sonuçları nasıl sorgulanır?

Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,

(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

Öğretmen göreve başlama belgeleri neler?

Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı, (Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir. 

15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama kontenjanları, branş dağılımı 

Sınıf öğretmenliği  2175

Özel eğitim öğretmenliği 1755

Okul öncesi öğretmenliği  1302

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1030

İlköğretim matematik  1001

İngilizce 857

Rehberlik 804

Matematik  733

Fen bilimleri 702

Türkçe 698

Türk Dili ve Edebiyatı 501

Beden eğitimi 351

Müzik  350

Arapça 314

Tarih    262

Kimya ve kimya teknolojisi 261

Fizik  253

İmam hatip lisesi meslek dersleri  238

Coğrafya  185

Görsel sanatlar  180

Almanca  171

Felsefe  149

Sosyal bilgiler 130

Biyoloji  105

Teknoloji ve tasarım   86

Yiyecek içecek hizmetleri  57

Bilişim teknolojileri  51

Motorin araçlar teknolojisi  25

Elektrik/ elektronik   16

Çocuk gelişimi ve eğitimi  14

Sağlık ve sağlık hizmetleri  10

Adalet  10

Mobilya ve iç mekân tasarım 9

Elektrik-elektronik tek/elektronik  8

Endüstriyel otomasyon teknolojileri 8

Ulaştırma hizmetleri ve lojistik 8

Yenilenebilir enerji teknolojileri  5

Biyomedikal cihaz teknolojileri 3

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı 3

Denizcilik ve gemi yönetimi 3

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