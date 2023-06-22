10 tatilciden 6’sı bayramı akraba evlerinde geçirecek

Otel ve tatil köylerinde fiyatlar el yakıyor. Dövizdeki yükseliş de yurt dışı seyahatleri oldukça pahalı hale getirdi. Artık en cazip tatil için adres, yazlık ya da akraba, arkadaş evleri oldu. Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un araştırmasına göre, tatil 9 gün olsa da otel, tatil köyü rezervasyonları 4 ya da 5 gecelik yapılıyor.

5 günlük tatilin bütçeye verdiği hasar 70-80 bin liraları buluyor

4 kişilik aileler, en ucuz otellerde 5 gece konaklamaya yol parasıyla birlikte 25 bin lira harcıyor. Otel 5 yıldız seviyesine çıkınca 5 günlük tatilin bütçeye verdiği hasar 70-80 bin liraları buluyor. Yurt dışı turların 5 günlük maliyeti kişi başı 15-20 bin liradan başlıyor. Hal böyle olunca bu yıl da en ucuz tatilin mekânı yazlıklar ile akraba, arkadaş evleri oldu. Akraba, arkadaş evinin giderleri de aslına bakılırsa ancak otellerle kıyaslandığında ucuz geliyor. Yoksa o da yol artı evin ortak giderlerine katılımla bütçeleri sarsar hale geldi. Gidiş dönüş, özel araç ya da otobüsle yol masrafı olarak 5 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Köyde ya da küçük şehirlerde evin ortak masrafları çok fazla olmasa da tatil yörelerindeki bu rakam haftalık 10 bin lirayı buluyor.

Akraba/arkadaş evinde tatil, otelde tatilin 8,3 katı

TÜİK’in geçen yıla yönelik yaptığı Hane Halkı Turizm Araştırması’nda, seyahate çıkış amaçları arasında ilk sırayı yüzde 59,4 ile "yakınları ziyaret” aldı. Yani her 10 kişiden 6’sı tatillerini akraba ve arkadaş evlerinde geçiriyor. İkinci sırada yüzde 31,1 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 3,8 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

Seyahate çıkanlar 288 milyon 905 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 73 milyon 478 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 34 milyon 588 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

TUİK’in araştırmasına göre, akraba, arkadaş evinde tatil, otelde tatilin 8,3 katı büyüklüğünde.

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Uygun fiyatlı tatil için öneriler

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, tatilini uygun fiyata yapmak isteyenlere de şu önerilerde bulundu: “Erken rezervasyon her zaman önemli. Ancak, bu dönem kaçırıldıysa tatil sitelerinin son dakika fırsatları ile fırsat sitelerinin sunduğu avantajlar takip edilmeli. Bazen bu sitelerden erken rezervasyonun bile altında fiyat bulmak mümkün.

İnternetteki karşılaştırma siteleri mutlaka kullanılmalı, yabancı tatil siteleri takip edilmeli.

Satın almalar Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş siteleri üzerinden yapılırsa kazanılacak nakit para ile tatil çok daha ucuza gelebilir.

Ulaşım çok pahalandı. Bu nedenle ulaşım dahil seçenekler özellikle tercih edilmeli.

Özellikle uçakla seyahatlerde ucuz otel bulunsa dahi, uygun fiyatlı uçak bileti bulunmazsa tatilin aile bütçesine vereceği hasar ciddi olabilir.

Tatile ayrılan bütçe artık yıllık harcamalar arasında en büyük kalem haline geldi. Bu tür bir harcamayı yaparken her olasılık düşünülmeli, rezervasyonlarda mutlaka ücretsiz iptal seçeneği olmalı.”