1 Haziran’da başlıyor! Otomobillerde yepyeni dönem

Otomobillerde yepyeni bir dönem başlıyor, yakıt tüketimi ve karbon emisyonu etiketlendiriliyor. Yönetmelik değişikliği ile birlikte fosil yakıt, elektrikli ve hibrit yakıtlı araçlar için farklı etiketler hazırlanacak. Uygulama 1 Haziran'da hayata geçecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece tüm yakıt tipleri için standart etiket formatı oluşturulacak. Elektrikli, hibrit ve fosil yakıtlı araçlar farklı şekilde sınıflandırılacak. Doğaya verdiği zarar bilgilendirme etiketinde yer alacak.

Etiketlerde, karbon emisyon değerleri göre 13 basamak yer alacak. Sıfır emisyon değeri olan otomobiller A sınıfında bulunacak.

Uygulama 1 Haziran'a kadar ihtiyari olarak değerlendirilecek. Ardından ise mecburi hale getirilecek.

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