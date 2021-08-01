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1 haftadır kayıp olan alzaymır hastası kadından acı haber

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 25 Temmuz'dan beri kayıp olarak aranan 75 yaşındaki alzaymır hastası kadın, ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 18:23:00 -
1 haftadır kayıp olan alzaymır hastası kadından acı haber

Manisa-Turgutlu'da, 25 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan 75 yaşındaki alzaymır hastası kadın, ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çatalköprü Mahallesi'nde, tarım arazilerinin bulunduğu bölgede, vatandaşlar yaşlı kadının cesedi ile karşılaştı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine, bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedin, 25 Temmuz'dan bugüne kadar kayıp olarak aranan, alzaymır hastası Yadigar Özcan'a (75) ait olduğu belirlendi.

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