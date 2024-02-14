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Zorlu Enerji Türkiye'ye ilan etti! Dev şirket satıldı, yeni sahipleri şaşırttı

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Zorlu Enerji Türkiye'ye ilan etti! Dev şirket satıldı, yeni sahipleri şaşırttı

2024-02-14 12:02:50
Zorlu Enerji Türkiye'ye ilan etti! Dev şirket satıldı, yeni sahipleri şaşırttı

Türkiye'nin önemli enerji şirketlerinden birisi olan Zorlu, ünlü şirketini sattığını duyurdu. Satış duyurulurken yeni sahipler de belli oldu.

#1
Foto - Zorlu Enerji Türkiye'ye ilan etti! Dev şirket satıldı, yeni sahipleri şaşırttı

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Zorlu Enerji, yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlere odaklanmak amacıyla doğal gaz dağıtım şirketlerini Palmet'e devretti. 

#2
Foto - Zorlu Enerji Türkiye'ye ilan etti! Dev şirket satıldı, yeni sahipleri şaşırttı

Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş., Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ve Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret A.Ş. iştirak hisselerine sahip Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş.’nin hisselerinin tamamı Palmet Enerji’ye satıldı.

#3
Foto - Zorlu Enerji Türkiye'ye ilan etti! Dev şirket satıldı, yeni sahipleri şaşırttı

Türkiye enerji sektörünün iki markası Zorlu Enerji ile Palmet uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda aynı masada buluştu.

#4
Foto - Zorlu Enerji Türkiye'ye ilan etti! Dev şirket satıldı, yeni sahipleri şaşırttı

Gaz dağıtım ve tedarik faaliyetleri ile ilgili 2024 yılının en önemli satın alımlarından biri Palmet ile Zorlu Enerji arasında hayata geçti. Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş., Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ve Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret A.Ş. iştirak hisselerine sahip Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş.’nin hisselerinin tamamının satışı amacıyla gerçekleştirilen ‘hisse alım anlaşması’ 13.02.2024 tarihinde taraflar arasında imzalandı.

#5
Foto - Zorlu Enerji Türkiye'ye ilan etti! Dev şirket satıldı, yeni sahipleri şaşırttı

Zorlu Enerji ve Palmet Enerji arasında imzalanan sözleşme ile birlikte Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş.nin hisselerinin devri için süreç başlatılmış oldu. 

#6
Foto - Zorlu Enerji Türkiye'ye ilan etti! Dev şirket satıldı, yeni sahipleri şaşırttı

‘Hisse Alım Anlaşması’nı imzalayan Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, "2006 yılından bu yana büyük bir emekle büyüttüğümüz Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerimizi bugün Palmet'e devrediyoruz. Şirketlerimizin büyüme yolculuğunda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize gönülden teşekkür ediyor, bu anlaşmanın her iki grup için de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

#7
Foto - Zorlu Enerji Türkiye'ye ilan etti! Dev şirket satıldı, yeni sahipleri şaşırttı

Yapılan anlaşma ile ilgili olarak görüşlerini paylaşan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Zorlu Enerji olarak uzun bir süredir yenilenebilir enerji ve elektrifikasyon odaklı yatırımlarımızı güçlendirmeye ve Şirket portföyümüzü bu yönde çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda gaz dağıtım alanında uzun bir süredir başarıyla sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi, yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerimize odaklanmak üzere devretmeye karar verdik. Bu konuda imzaladığımız hisse alım anlaşmasının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Zorlu Enerji olarak önümüzdeki dönemde jeotermal, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vermeye, enerji teknolojileri ve depolama alanındaki yeni yatırımlarla geleceğin enerjisini bugüne taşıyarak ülkemizin enerjisine enerji katmaya devam edeceğiz” dedi. 

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