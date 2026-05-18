Ziyaretçilerin gözdesi oldular! Ay ve Güneş 11 aylık oldu
Bursa Hayvanat Bahçesi’nde dünyaya gelen nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl panda yavruları "Ay ve Güneş" 11 aylık oldu.

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde koruma altındaki kızıl pandaların yavruları Ay ve Güneş, 11 aylık halleriyle ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği canlılar arasında yerini aldı.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’ne (EAZA) tam üye olan ve 206 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulu Bursa Hayvanat Bahçesi, bünyesindeki 1123 birey, 123 tür, 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisiyle hem hayvanlara hem de ziyaretçilere doğal ortam sunuyor. Hayvan popülasyonunun her geçen gün arttığı merkezde, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin korunması ve çoğalması için de çalışma yürütülüyor.

Soyun devamlılığını sağlamak amacıyla 2023’te Macaristan’dan getirilen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan erkek kızıl panda, karantina sürecinin ardından buradaki dişi pandanın yanına bırakılarak çiftleşmeleri sağlandı. Kızıl pandaların geçen yıl haziran ayında dünyaya getirdiği ‘Ay’ ve ‘Güneş’ ismi verilen 11 aylık yavruları burada beslenip büyüyor.

Ay ile Güneş’in sağlıklı ve iyi beslendiklerini ifade eden ve birbirleriyle çok iyi anlaştığını söyleyen hayvan bakıcısı Arif Ardıç, “12 senedir hayvanat bahçesinde görev yapıyorum. Yavrularımız 11 aylık isimleri ‘Ay’ ve ‘Güneş’. Geçen sene haziran ayında doğdular. Onların özel yulaf lapaları var. Meyve ve sebze ile besleniyorlar. Yaşam alanları her gün temizleniyor ve genellikle meyve ağırlıklı püre halinde özel mamalarla besleniyorlar. Yavrular kendi aralarında ve anneleriyle çok iyi anlaşıyorlar” dedi.

