Ziyaretçilerin gözdesi oldular! Ay ve Güneş 11 aylık oldu

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’ne (EAZA) tam üye olan ve 206 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulu Bursa Hayvanat Bahçesi, bünyesindeki 1123 birey, 123 tür, 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisiyle hem hayvanlara hem de ziyaretçilere doğal ortam sunuyor. Hayvan popülasyonunun her geçen gün arttığı merkezde, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin korunması ve çoğalması için de çalışma yürütülüyor.