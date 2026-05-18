6 bin 800 kilometre koşup İstanbul’a geldi: Burası dünya başkenti olmalı

İSTANBUL DÜNYANIN BAŞKENTİ OLMALI: Türkiye'nin ve Türk insanının sıcaklığı ve yardımseverliğinin kendisini çok etkilediğini söyleyen Mr Bear, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Geçmiş yıllarda Türkiye'nin inanılmaz derecede güzel olduğunu duyduğum için buraya gelmeyi çok istedim. Uzun bir yolculuktan sonra sonunda Türkiye'ye ulaştım ve şu an hayal ettiğim yerde olduğumu söyleyebilirim. Çin'den yola çıkarak 400 günden fazla süren bir yolculuk yaptım. Yaklaşık 6 bin 800 kilometreden fazla yol katettim ve 8 farklı ülkeden geçtim. Bu yolculuğu büyük ölçüde koşarak gerçekleştiriyorum ve bu süreçte çok sayıda insanla tanıştım, farklı kültürler gördüm. Türkiye'ye gelmeden önce ülke hakkında farklı anlatımlar duymuştum ancak buraya geldikten sonra bunun gerçeği yansıtmadığını gördüm. Türkiye sadece doğal güzellikleriyle değil, en çok da insanlarının sıcaklığıyla beni etkiledi. Tarihi çok köklü, kültürü çok güçlü ve insanlar gerçekten çok misafirperver. Bana göre İstanbul dünyanın başkenti olmalı, gerçekten buna inanıyorum."