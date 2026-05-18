6 bin 800 kilometre koşup İstanbul’a geldi: Burası dünya başkenti olmalı

TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDA BİR KÖPRÜ KURDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM: İstanbul'da başından geçenleri anlatan Mr. Bear, "İstanbul'da Avrupa yakasında bir sokakta bir tamirciye gittim. Durumu anlattım. Hiç tereddüt etmeden beni içeri aldılar, yardımcı oldular. Ekipmanlarımı tamir ettiler ve buna rağmen hiçbir ücret talep etmediler. Üstelik ‘Sen bizim misafirimizsin, borcun yok' dediler. Bu söz beni gerçekten çok duygulandırdı ve onurlandırdı. Yolculuğum sırasında Pendik'te Abdullah Güneyli ile karşılaştım. Beni kahvaltıya davet etti, birlikte oturduk, sohbet ettik. Bu samimiyet Türkiye'ye bakışımı daha da güçlendirdi. Türkiye'den ayrılırken aklımda sadece güzel manzaralar değil, aynı zamanda çok güçlü bir insanlık ve misafirperverlik kalacak. Türkiye ile Çin arasında bir köprü kurduğumu düşünüyorum. Bu deneyimlerimi yazılarımda, makalelerimde paylaşacağım ve daha fazla insanın Türkiye'yi doğru şekilde tanımasını sağlayacağım. En kısa sürede tekrar Türkiye'ye gelmek istiyorum" şeklinde konuştu.