Kurban Bayramı'na az zaman kaldı! İşte dünyanın en büyük ve güçlü büyükbaş hayvanları!
Kurban Bayramına sayılı günler kala en büyük ve en güçlü büyükbaş hayvanlar da merak konusu oldu. İşte dünyanın en büyük, büyükbaş hayvanları...
Kurban Bayramına sayılı günler kala en büyük ve en güçlü büyükbaş hayvanlar da merak konusu oldu. İşte dünyanın en büyük, büyükbaş hayvanları...
TÜRKİYE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIKTA AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADA Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 2024 yılında AB ülkelerine kıyasla hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan varlığında lider konuma geldi. Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla 16 milyon 986 bin oldu.
PEKİ EN BÜYÜK, BÜYÜKBAŞ HAYVAN HANGİ ÜLKEDE? Binlerce yıldır evcilleştirilen sığırlar, dünyadaki en büyük ve en etkileyici hayvanlardan bazılarını temsil etmektedir. Devasa boğalardan yüksek öküzlere kadar, bu muhteşem canlılar boyutları ve güçleriyle şaşkına çeviriyor. Dünyanın En Büyük İneği İtalya'nın Toskana bölgesinden gelen bir inek ırkıdır. Boyları 2 metreyi aşabiliyor...
KURBAN BAYRAMI YAKLAŞIYOR! Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte büyükbaş hayvanlar kategorisinde en büyük hayvan merak konusu oldu...
İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 BÜYÜKBAŞ HAYVANI!
10) CHAROLAIS | FRANSA-1.100 KG AĞIRLIĞINDA
9) BAZADAISE | FRANSA-
8) LIMOUSIN | FRANSA-1.100 KG
7) PARTHENAIS | FRANSA-1.150 KG
6) MONTBELIARDE | FRANSA-1.200 KG
5) ALMAN ANGUS | ALMANYA-1.200 KG
4) GLAN CATTLE | ALMANYA-1.200 KG
3) MAINE-ANJOU | FRANSA-1.400 KG
2) SOUTH DEVON | BİRLEŞİK KRALLIK-1.600 KG
1) CHIANINA | İTALYA- 2 METRE BOYUNDA İtalya'nın Toskana bölgesinden gelen Chianina, 2 metre yüksekliğe ve 1.700 kg'ı aşan ağırlığa ulaşarak dünyanın en büyük sığır ırkı olma özelliğini taşımaktadır. Sığır eti üretimiyle tanınan bu ırk, aynı zamanda çeki sığırı olarak da popülerdir. Sıcak iklimlere dayanıklılığı ve parazit direnci ile en eski ve en sağlam ırklardan biri olmaya devam etmektedir./ derleyen: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23