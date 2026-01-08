Zirvede hangi altın var? İşte darphanenin 1 yıllık bilançosu

1951 tarihli TBMM kararı çerçevesinde sadece Darphane tarafından üretilen cumhuriyet altınları, 24 ayar standart külçe altının döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl, kalite kontrol gibi güvenlikli ve hassas işlemlerden geçirilerek sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta, 22 ayar olarak üretiliyor. Meskük altın, üzerinde Atatürk kabartması olduğu için "Ata lira" olarak anılırken, inceltilmiş şekilde basılan ziynet altın ise genelde takı olarak alınıyor. AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025 yılında 13 milyon 176 bin 51 adet çeşitli türlerde altın basıldı. Basılan altınların 10 milyon 241 bin 427'si ziynet cumhuriyet altını olurken, 2 milyon 556 bin 157'si sikke cumhuriyet altınından oluştu. Geçen yıl farklı çeşitlerde basılan 13 milyon 176 bin 51 adet altın için 49 ton 715 kilogram 513,8 gram altın kullanıldı.