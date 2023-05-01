Zigana Tüneli'nde geri sayım

Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak. Yeni Zigana Tüneli çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu ile Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan önemli bir güzergah olacak. Sürücülerin korkusu rüyası olan Zigana Geçidi'nin keskin virajları ve rampaları Yeni Zigana Tüneli ortadan kalkmış olacak. 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı o gün bugündür gece-gündüz devam eden Zigana Tüneli’nde çalışmalar tamamlandı. Kazı işlemi ve beton kaplama çalışmalarının Ocak 2022 tarihinde tamamlandığı Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nin inşaatı her şeyi ile tamamlandı.