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Sağlık
18
Zencefil ve pekmez karışımının süper etkileri

2022-02-18 02:39:05
Zencefil ve pekmez karışımının süper etkileri

Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelen zencefil ve pekmez etkisiyle şaşırtıyor.

#1
Foto - Aç karnına pekmez ve zencefil karışımı yemenin inanılmaz faydaları Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, hastalıkların doğal ilacı olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren pekmezin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor.

Aç karnına pekmez ve zencefil karışımı yemenin inanılmaz faydaları Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, hastalıkların doğal ilacı olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren pekmezin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor.

#2
Foto - Üzüm, dut, şeker kamışı ve keçiboynuzu gibi besinlerin ezildikten sonra çıkan suları kaynatılarak elde edilen pekmez, yüksek kalsiyum içeren besinler arasında yer alıyor.

Üzüm, dut, şeker kamışı ve keçiboynuzu gibi besinlerin ezildikten sonra çıkan suları kaynatılarak elde edilen pekmez, yüksek kalsiyum içeren besinler arasında yer alıyor.

#3
Foto - Vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek olan pekmezin her sabah bir yemek kaşığı tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek olan pekmezin her sabah bir yemek kaşığı tüketilmesi tavsiye ediliyor.

#4
Foto - Bir de içine zencefil koyup tüketildiğinde faydalarının iki katına çıktığı belirtiliyor.

Bir de içine zencefil koyup tüketildiğinde faydalarının iki katına çıktığı belirtiliyor.

#5
Foto - Tek başına tam bir şifa deposu olan pekmezin zencefil ile karıştırılması; grip, soğuk algınlığı, bronşit gibi hastalıklara çare oluyor.

Tek başına tam bir şifa deposu olan pekmezin zencefil ile karıştırılması; grip, soğuk algınlığı, bronşit gibi hastalıklara çare oluyor.

#6
Foto - Bu karışımın özellikle kışın aylarında kendini gösteren kuru ve balgamlı öksürüğe karşı şifa olduğu biliniyor.

Bu karışımın özellikle kışın aylarında kendini gösteren kuru ve balgamlı öksürüğe karşı şifa olduğu biliniyor.

#7
Foto - Eğer bir türlü kronik öksürükten kurtulamıyor ve öksürdükçe acıyan boğazınıza çare bulamıyorsanız pekmez ve zencefil karışımını denemenizde fayda var.

Eğer bir türlü kronik öksürükten kurtulamıyor ve öksürdükçe acıyan boğazınıza çare bulamıyorsanız pekmez ve zencefil karışımını denemenizde fayda var.

#8
Foto - Üstelik bu karışımın yapımı oldukça kolay. Peki, pekmez ve zencefil karışımı nasıl hazırlanır? İşte pekmez ve zencefil karışımı tarifi...

Üstelik bu karışımın yapımı oldukça kolay. Peki, pekmez ve zencefil karışımı nasıl hazırlanır? İşte pekmez ve zencefil karışımı tarifi...

#9
Foto - Zencefil faydaları Bağışıklık sistemi için oldukça yararlı olan zencefil, özellikle vücuttaki iltihapları sökmek için tercih edilebilecek bir numaralı baharattır.

Zencefil faydaları Bağışıklık sistemi için oldukça yararlı olan zencefil, özellikle vücuttaki iltihapları sökmek için tercih edilebilecek bir numaralı baharattır.

#10
Foto - Bronşları temizler ve daha rahat nefes almaya yardımcı olur.

Bronşları temizler ve daha rahat nefes almaya yardımcı olur.

#11
Foto - Astım ve bronşit sorunlarına iyi gelen zencefilin enerji verici ve ağrı kesici özelliği de vardır.

Astım ve bronşit sorunlarına iyi gelen zencefilin enerji verici ve ağrı kesici özelliği de vardır.

#12
Foto - Pekmez ve zencefil karışımı nasıl hazırlanır? 2 yemek kaşığı pekmez (siyah üzüm veya keçiboynuzu pekmezi) Yarım çay kaşığı toz zencefil 5-6 damla limon

Pekmez ve zencefil karışımı nasıl hazırlanır? 2 yemek kaşığı pekmez (siyah üzüm veya keçiboynuzu pekmezi) Yarım çay kaşığı toz zencefil 5-6 damla limon

#13
Foto - Yapılışı ve tüketimi: Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve elde ettiğiniz karışımı sabahları aç karnına tüketmeye özen gösterin.

Yapılışı ve tüketimi: Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve elde ettiğiniz karışımı sabahları aç karnına tüketmeye özen gösterin.

#14
Foto - Bu karışımı, bir hafta boyunca düzenli tükettikten sonra öksürüğünüzün kesinlikle hafiflediğini ve hatta tamamen geçtiğini göreceksiniz.

Bu karışımı, bir hafta boyunca düzenli tükettikten sonra öksürüğünüzün kesinlikle hafiflediğini ve hatta tamamen geçtiğini göreceksiniz.

#15
Foto - Ayrıca bu karışımı, öksürüğe yakalanmadan önce, boğazlarınızda ağrı hissettiğinizde ya da solunumunuzda bir problem yaşadığınızda da tüketebilirsiniz.

Ayrıca bu karışımı, öksürüğe yakalanmadan önce, boğazlarınızda ağrı hissettiğinizde ya da solunumunuzda bir problem yaşadığınızda da tüketebilirsiniz.

#16
Foto - Not: Siyah üzüm veya keçiboynuzu pekmezi, boğazı yumuşatmak ve öksürüğü gidermek için birebirdir.

Not: Siyah üzüm veya keçiboynuzu pekmezi, boğazı yumuşatmak ve öksürüğü gidermek için birebirdir.

#17
Foto - Bu nedenle dilediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz.

Bu nedenle dilediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz.

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