2024-07-23 12:17:57 Zemin çamur olmasın diye terliğini çıkaran tarım işçisi takdir topladı
Osmaniye’de çamurlu terliğini market kirlenmesin diye dışarda çıkarıp içeri öyle giren tarım işçisi, yaptığıyla takdir topladı. Osmaniye’nin Yunus Emre Mahallesi'nde bir markete alışveriş için gelen tarım işçisi Şahin Turan, marketin yeni temizlendiğini fark etmesinin ardından çamurlu terliklerini marketin dışarısında çıkarıp, alışverişine öyle devam etti. Turan’ın ayağında bir şey olmadığını gören market sahibi Cihat Çakır’ın sorması üzerine Turan, terliğini çamur olduğu için dışarda çıkardığını söyledi.