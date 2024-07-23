Zemin çamur olmasın diye terliğini çıkaran tarım işçisi takdir topladı

Sorduğumda çamur olduğunu söyledi. Ben 'önemli değil, sıkıntı değil, senden önemli değil' desem de, 'yok olur mu' dedi, 'senin emeğine saygım var' dedi. Terliğini dışarıda bırakıp alışverişini yaptı ve gitti. Bu bana dokundu yani, etkilendim gerçekten böyle güzel insanların olması. Emeğe saygı duyan insanların çevremizde olması bayağı bir beni etkiledi. Ben de bunu sosyal medyada paylaştım, güzel tepkiler aldık" dedi.