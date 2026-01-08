Zelenski'den Türkiye'ye büyük ayıp

Zelensky’nin "Kıbrıs toprak bütünlüğü ve egemenliği" sözlerine Rum kesimi de “işgal” kelimesini kullanmadığı için tepki gösterdi. Tören öncesi Rum Papaz ile bir araya gelen Zelenski'ye GKRY tarafından Türkiye'nin adada işgalci olduğunu söylemesi için baskı yapıldığı ancak bu ifadeleri sahnede kullanmadığı için de Rum Yönetimi tarafından tepki gösterildiği iddia edildi.