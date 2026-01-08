  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Zelenski'den Türkiye'ye büyük ayıp
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Zelenski'den Türkiye'ye büyük ayıp

Türkiye'nin SİHA desteğiyle Rusya karşısında ipten aldığı Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodmir Zelenski'den tepki toplayan bir çıkış geldi.

1
#1
Foto - Zelenski'den Türkiye'ye büyük ayıp

Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenski’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik sözleri tepki çekti.

#2
Foto - Zelenski'den Türkiye'ye büyük ayıp

Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığının bu yıl Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçmesiyle GKRY’de tören düzenlendi. Törene Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin yanı sıra, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Mısır Petrol Bakanı Karim Badawi, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’da katıldı.

#3
Foto - Zelenski'den Türkiye'ye büyük ayıp

Ukryana Devlet Başkanı Zelenski ise tören sırasında konuşma gerçekleştirdi ve Kıbrıs’taki Türk varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelensky, Kıbrıs'ın toprak bütünlüğüne atıf yaparak, "Kıbrıs’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyuyoruz. Danimarka’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyuyoruz. Lütfen siz de bizim, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyun” dedi.

#4
Foto - Zelenski'den Türkiye'ye büyük ayıp

Zelensky’nin "Kıbrıs toprak bütünlüğü ve egemenliği" sözlerine Rum kesimi de “işgal” kelimesini kullanmadığı için tepki gösterdi. Tören öncesi Rum Papaz ile bir araya gelen Zelenski'ye GKRY tarafından Türkiye'nin adada işgalci olduğunu söylemesi için baskı yapıldığı ancak bu ifadeleri sahnede kullanmadığı için de Rum Yönetimi tarafından tepki gösterildiği iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.
Gündem

Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.

Terör sevici Batı’nın kucağındaki PKK/SDG unsurları, Suriye ordusunun o gizemli ve dehşet saçan silahıyla tanıştı. Geceyi gündüze çeviren, n..
Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu
Gündem

Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu

Gazeteci Nedim Şener, Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve yerel unsurların birlikteliğini gösteren o muazzam kareleri "Türk Bekl..
ABD ve İngiltere Rus gemisine el koydu! Rusya - İsrail hattında sıcak saatler
Dünya

ABD ve İngiltere Rus gemisine el koydu! Rusya - İsrail hattında sıcak saatler

Haydut ABD ve sömürgeci İngiltere, Kuzey Atlantik'te Rus tankerine el koyarken ortaya atılan iddia bir anda dikkatleri Rusya - İsrail hattın..
ABD gemilere el koydu! Rusya'dan jet hızında tepki
Dünya

ABD gemilere el koydu! Rusya'dan jet hızında tepki

Rusya'dan yapılan açıklamada "ABD'nin Rusya tescilli tankere el koyması BM hukukuna aykırı" ifadeleri kullanıldı.

SDG’ye aylardır ağzını açmayan DEM, operasyon başlayınca ciyak ciyak oldu: Türkiye’yi suçlayıp ABD’yi müdahaleye çağırdılar
Gündem

SDG’ye aylardır ağzını açmayan DEM, operasyon başlayınca ciyak ciyak oldu: Türkiye’yi suçlayıp ABD’yi müdahaleye çağırdılar

SDG’nin kendisine verilen süreye rağmen aylardır Suriye ordusuna entegre olmamak için ipe un sermesi karşısında tek bir kelime etmeyen DEM P..
CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha
Gündem

CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha

Ankara'da musluklardan çamur akarken ve birçok mahalle susuzluk kriziyle pençeleşirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önceliği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23