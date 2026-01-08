Zelenski'den Türkiye'ye büyük ayıp
Türkiye'nin SİHA desteğiyle Rusya karşısında ipten aldığı Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodmir Zelenski'den tepki toplayan bir çıkış geldi.
Türkiye'nin SİHA desteğiyle Rusya karşısında ipten aldığı Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodmir Zelenski'den tepki toplayan bir çıkış geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenski’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik sözleri tepki çekti.
Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığının bu yıl Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçmesiyle GKRY’de tören düzenlendi. Törene Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin yanı sıra, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Mısır Petrol Bakanı Karim Badawi, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’da katıldı.
Ukryana Devlet Başkanı Zelenski ise tören sırasında konuşma gerçekleştirdi ve Kıbrıs’taki Türk varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelensky, Kıbrıs'ın toprak bütünlüğüne atıf yaparak, "Kıbrıs’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyuyoruz. Danimarka’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyuyoruz. Lütfen siz de bizim, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyun” dedi.
Zelensky’nin "Kıbrıs toprak bütünlüğü ve egemenliği" sözlerine Rum kesimi de “işgal” kelimesini kullanmadığı için tepki gösterdi. Tören öncesi Rum Papaz ile bir araya gelen Zelenski'ye GKRY tarafından Türkiye'nin adada işgalci olduğunu söylemesi için baskı yapıldığı ancak bu ifadeleri sahnede kullanmadığı için de Rum Yönetimi tarafından tepki gösterildiği iddia edildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23